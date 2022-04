„USSIKEELED“ | Me kõik oleme väärt armastust – mida aga teha, kui seda... lihtsalt ei leia? Kui kohtad hingesugulaste asemel ainult hingerüüstajaid? 

See on üks väga hingeline ja paljude eluliste näidetega saade. Lisaks jagame palju nippe, kuidas pärast lahkuminekut käituda ja mitte käituda – näiteks, kas teadsid, et teadusuuringud on näidanud, et pärast valusat lahkuminekut on murdunud südamega inimese aju väga sarnane heroiinisõltlase omaga?