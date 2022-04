AVESTA | Müstilised õpetused perioodiks 21.–27. aprill

Kuu hakkab tasapisi kahanema ja laupäevaks ilutseb taevas poolkuu. Põhirõhk nihkub nüüd siiski kasvult ja rahulduselt vähenemisele ja rahunemisele. Võid oma soovide sihte selgemalt näha ja oled praktilisem kui täiskuu ülevoolava energia mõju all olles. Lihtsam on loobuda asjadest, mis ei taha edeneda. See ei ole aeg ennast süüdistada ja kahetseda ega endale etteheiteid teha asjade pärast, mis on tegemata või mida ei saa antud hetkel teha. Vastupidi – see on võimalus eraldada hea halvast, kasulik kahjulikust ja õppida aega kokku hoidma.