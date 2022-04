ÕNNE! Täna 70 saav Heino Seljamaa: „Olen ainus näitleja Eestis, kes on üht lavastust etendanud 2000 korda.“

Neljakümne nelja näitleja-aastaga on Heino end tahes või tahtmata rahva mällu söövitanud. Tõsi, telesarjas „Kõige suurem sõber“ lastelemmiku Leopoldi väiksemat sõpra Äput kehastades varjus tema nägu sirmi taha, nagu ka aastaid nukuteatris töötades. Ent täiskasvanute seas oli see hästi tuttav nii teatrist, filmist kui ka ansambli Kontor koosseisust. „Koristajatädi töölauluke“ tõuseb bändi repertuaarist esile just tänu humoorikale muusikavideole, mis ainuüksi laulu pealkirja meenutades väärikamasse ikka jõudnutel otsekohe lindina silme ees jooksma hakkab.

Heino on ainus Eesti näitleja, kes kaks korda edukalt teatrikõrgkooli sisseastumiseksamid läbinud. Kahe stuudiumi vahele jäid kaheaastased „vene keele kursused“ Nõukogude armees, tasuta kaasandeks armastus Ukraina vastu, kus ta aega teenis.