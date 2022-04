SAATANLIK MODELLISAADE? „Tyra Banks on tõeliselt ebastabiilne ja haige ja väärastunud ja läbinisti kuri, aga „Ameerika tippmodell“ oleks ilma selleta olnud nii meh...,“

Nullindate üks populaarsemaid reality-saateid „Ameerika tippmodell“, mis üritas muuta tavalisi ambitsioonikaid noori naisi supermodellideks, on viimastel aastatel saanud paljud negatiivset vastukaja. Põhjuseid on mitmeid ja võistlejaid, kes on saates osalemise tõttu traumeeritud, samuti palju.