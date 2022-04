TANTRISTLIK NAUDINGUÕHTU KOOS VÕHIVÕÕRASTEGA: kuumad pilgud, särgi alla libisevad käed ja erutus hinges

Vaatan oma naispartneri sinakatesse silmadesse, kuhu võibki ekslema jääda, aga mingit maagiat meie vahel ei teki. On aeg liikuda järgmise partneri poole, kelleks osutub keskealine mees... Aasta eest poleks ma osanud uneski näha, et mind võib leida tantristlikust töötoast pea viiekümne võhivõõraga harmooniliselt häälitsemas ja üksteisega oma seksuaalenergiat jagamas – aga siin ma olen, valmis välja astuma oma mugavustsoonist ja lahti laskma mingitest kammitsatest, mis mul oma noore eluea – 22 eluaasta – jooksul tekkinud on.