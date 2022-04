GALERII | Põll on perenaise au ja uhkus 

Ka Käsitöö õmblustoimetaja Kristiina ja peatoimetaja Laura on õmmelnud aastate jooksul põllesid. Kui Laurale pakub huvi taaskasutus, et anda vanadele teksapükstele uus elu, siis Kristiina ammutab inspiratsiooni eri ajastutest ja loob niimoodi uusi põnevaid lahendusi. Tema on saanud põllesid ka päranduseks.