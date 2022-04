IGAVESE ARMASTUSE LÕHKUJA: varajane kooselu tõstab lahkumineku riski 

Põhja-Carolina Ülikooli teadlaste uurimuses aastast 2014 ilmnes, et ameeriklannad, kes elavad 18aastaselt koos või abielluvad selles vanuses, lahutavad 60% tõenäosusega. Kuid naistel, kes ootavad emma-kumma sammuga 23. eluaastani, on lahutuse tõenäosus 30%, vahendas The Atlantic.