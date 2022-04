Laste ratastoolitantsu populariseerija Rita Ternos: selle spordialaga tegelemine ei muuda kardinaalselt üksnes laste elusid, vaid ka nende vanemate omi 

Rita (53) varateismelisel pojal Matveil (14) on tohtrid diagnoosinud spastilise dipleegia ehk tserebraalparalüüsi ühe avaldumisvormi. Lisaks liikumatutele jalgadele on haiguse tõttu häiritud ka käte töö ja nägemine. Vaatamata sellele on poiss elujaatav ja armastab lisaks sünnipäevade tähistamisele üle kõige ratastoolis tantsida.

Rita tunnistab, et talle kui emale tundus alguses ratastoolitantsu treening pigem võõras ja kauge: „Olime terve elu kogu hingest soovinud, et poeg saaks ratastoolita hakkama.“ Kui pere kuulis aga esmakordselt rehabilitatsiooni koreograafiast ja ratastooli sporttantsust, otsustati proovida ja treeneril paluti Matvei üle vaadata. „Juba esimesed viisteist minutit olid uskumatud. Ma poleks iial arvanud, et ta üldse suudab end niimoodi liigutada.“ Nii sündiski kindel plaan sama alaga jätkata juba pärast esimest kohtumist.