UHKES ÜKSINDUSES: soolopulmade pidamine on naiste seas aina populaarsem 

BBC News teatel müüvad Jaapani reisibürood ja fotostuudiod soolopulmi kogemuspaketina: tavaliselt kuuluvad hinda pruutkleit, lillekimp, soeng ja pildistamine. Olenevalt pakkumisest võib pruut sõita ka limusiiniga ja ööbida hotelli pruutpaaride sviidis. See pole odav lõbu: hinnad algavad 2000 eurost. Kuid nii soolopulmade korraldajad kui tseremoonia läbi teinud naised kinnitavad: see tõstab tuju ja enesehinnangut.

„Jaapani naistele on pulmakleit ilu sümbol,“ seletab reisibüroo Cerca Travel esindaja. „Abiellumine ja pulmakleidi kandmine võivad olla kaks ise asja.“ BBC teatel on klientide seas olnud ka abielus või lahutatud naisi, kes omal ajal pulmapidu ei korraldanud või ei jäänud sellega rahule - nüüd on neid võimalus seda tähtsat elamust kogeda täpselt nii, nagu hing ihkab.