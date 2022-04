CHANEL KÄÄRIDE VAHEL! Vene suunamudijad: „Kui Chaneli omamine tähendab kodumaa hülgamist, siis mul ei ole seda vaja.“ 

Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide vastastel protestiaktsioonidel niipea lõppu ei näe. Sel korral on ette jäänud Venemaalt lahkunud luksusmoebränd Chanel, kelle kotte nüüd Moskva esikaunitarid agaralt katki lõikavad. Kummalisel kombel on aga kõik need aktsioonid justnagu ühe režissööri poolt kokku pandud ning üheski pole märgitud põhjust, miks Chanel on suunamudijate kodumaalt lahkunud – kuna Venemaa algatas Ukrainas sõja.