MIS ON MOES RASKEL AJAL? Moenädalal osalejad: ilu ühendus mugavusega, inimesed ihkavad värve ja kergust ning lohutust 

Kaks aastat kestnud koroonapandeemia on langustrendis ning inimesed saavad taas käia kohtades, kuhu minnes saab selga panna midagi uhkemat kui lihtsalt hallid ja igavad dressipüksid. Sedapuhku küsisime kolme Eesti moemaja esindajatelt, kuidas pandeemia on moodi mõjutanud, kuidas neil läinud on ja mida võib oodata saabuvalt suvelt.