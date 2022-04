„MÕTTEKOHT“ | Ühe anoreksia lugu: „Ükskõik, kui palju kaalust alla võtsin, polnud ma endaga ikka rahul“ 

Signe jaoks sai kõik alguse reisipiltidest, millelt end nähes tundus talle, et on paksuke. Esimese asjana otsustas ta loobuda ta kohvi sisse suhkru panemisest. Kaal kukkus kolinal. Siis aga hakkas ta endale seadma järgmisi piiranguid. Kuniks ei jaksanud enam mitte midagi teha. Ta ei jõudnud trepist üles minna, ei suutnud mõelda. Või kui, siis mõtles ainult söögile. Ja sellele, kuidas teistele öelda, et ta on piisavalt söönud. Vahel, kui Signe oli lõunaks joonud vaid pudeli suhkruvaba karastusjooki, saatis ta õele suvalise internetist leitud lõuna pildi. Ja ütles, et tema sõi selle ära. Ühele sõbrale ütles, et on teisega lõunal, ja teisele, et selle esimesega. Lõpuks hakkas ta sõpru üldse vältima.