„Rahva teener“ sisaldab universaalset soovi: elada paremat elu 

Volodõmõr Zelenskõi on kunagi öelnud: „Mõnikord arvad, et kontrollid olukorda täielikult, kuid tegelikkuses on tunne, et sind juhitakse mingil moel, justkui ehitaks saatus su karjääri viisil, mida sa ei kavatsenudki.“ Täpselt nii läkski tema enda eluga.