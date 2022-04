Lauljatar Kärt Tomingas: „Mulle väga meeldib, et mul on inglikaardid, läbi nende saan tuge." 

Kõige meeldejäävamat sünnipäevakingitust – jalgratast Shkolnik – mäletab Kärt kevadest, kui sai viieaastaseks. „Unistasin sellest väga! Nägin juba eelmisel õhtul kardina vahelt, kuidas ema ja vanaema tassisid selle suurde tuppa ning panid hommikuks valmis. Sest meie peres on kombeks, et sünnipäevalaps lauldakse hommikul üles ja siis ongi kohe pidupäevalaud kingitustega. Isegi vahuvein on laual. Tunnen sel päeval suurt jõudu, energiat ja pidulikkust.“