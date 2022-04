UUS TÄHT! „Apteeker Melchiori“ filmis peaosa mängiv Märten Metsaviir: nutsin, kui esimesel korral lavakasse sisse ei saanud 

Kuulduste kohaselt oli Lübeckis sündinud, ent Tallinnas kasvanud Melchior Wakenstede rolli ihkajaid nii palju, et tegemist oli viimase aja vaat et ühe suurima konkursiga meespeaosalise leidmiseks. „Käisin neil casting’utel kuu aja jooksul kolm-neli korda,“ meenutab Märten (28), kummutades ettekujutuse, et oli oma kursusejuhendaja Elmo Nüganeni silmis kohe ainuvõimalik apteekrist detektiiv.