HITIHOIATUS | Sel kevadel kanna värviliste klaasidega päikseprille!  

„Päikeseprillide klaasid on alati toonitud, et kaitsta silmi liiga ereda päikesevalguse eest,“ ütleb Norman Optika optometrist Avelin Gildemann. Eesti päikesevalguse intensiivsust arvestades tagab piisava kaitse 70−85% tume klaas, millel on lisaks ka UV-kiirguse kaitse.