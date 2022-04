REET LINNA | Mulle meeldib koristada! Ma ei lase kunagi kodul nii käest minna, et endal oleks piinlik vaadata

Kevad on käes, aga heitke pilk ka aknast välja! Kui päikesepaistelisel päeval teile seal midagi vastu ei sära, vaid kõik on hoopis hall ja tolmune, on aeg teha üks põhjalik kevadine suurpuhastus.