Kuulmispuudega õed elavad kuuljate maailmas täiel rinnal: me ei kipu väga stressama, võtame asju nii nagu nad on

Elurõõmsad ja tegusad õed Tiiu Hermat (65) ja Riina Kuusk (61) on hoolimata sellest, et üks on vaegkuulja ja teine sünnipäraselt kurt, saanud kuuljate maailmas kõigega hästi hakkama. Seda suuresti tänu vanematele, kes süstisid tütardesse julgust ja iseseisvust ning kinnitasid alati, et ükskõik, mis ka elus juhtuks — te saate hakkama!