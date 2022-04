Inimesed IMELINE! Sugulased kohtusid 70 aastat pärast jälgede kadumist Siiri Rebane , täna 12:00 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

Martin Nurme näitab Ida-Preisimaal tehtud pilte, mis on pärit Tallinna pommitamises säilinud perekonnaalbumist. Need on ainulaadsed võtted tema vaarema perekonnast. Foto: Stanislav Moshkov