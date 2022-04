Gruusias sõjakoledusi kogenud näitleja Natali Väli: vahepeal peabki laskma ventiilil pealt lennata, et nutta või vihastada 

Kohtume Rakvere teatri näitleja Natali Väliga (36) märtsi alguses, kui Ukrainas toimuv on vapustanud maailma. Natali on viimased paar ööd olnud magamata – mure ja ängistus segab uinumist. On ju Gruusia juurtega naine ka ise sõjakoledusi kogenud, kui 2008. aasta augustis sealseid vanavanemaid külastas. Seepärast puudutab kogu olukord teda veelgi sügavamalt. Näitlejanna ei tee oma haprast olekust saladust: „See kõik teeb mind hästi-hästi kurvaks. Õnneks on elu nii intensiivne, et ei jõua kogu aeg mõelda, kuid valutunne tiksub pidevalt kaasas.“ Väsimusele ja raskele südamele vaatamata on Natalil mõne päeva pärast esietendus: Rakvere teatris tuuakse lavale Henrik Ibseni „Rosmersholm“, kus tal on kandev osa. „See roll nõuab hästi palju, mis on nii äge. Prooviprotsess oli justkui juurdlus, kus arutad ja mõtled, kas miski peab paika. See meeldib mulle väga.“