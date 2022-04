„USSIKEELED“ | Kuidas tunneb end naine, kelle mees on Ukraina sõjas? Kas ta oleks pidanud seda keelama? On see üldse võimalik?

Seekordses saates on jutuks suhetes piiride asetamisest – kas ühel poolel on õigus keelata teisel teha midagi väga ohtlikku – no nagu näiteks sõtta minemist? Tundub esialgu, et mis küsimus see on… aga kui see ohtlik tegu on osa selle inimese pärisloomusest, mis on kogu aeg teada olnud?