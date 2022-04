Suhtenõustaja: lahutust ei tohiks karta 

Millised on märgid, mis näitavad, et suhe ei pruugi püsima jääda? „Kui tülitsetakse juba pisiasjade pärast. Kui näiteks mõnele olulisele koosviibimisele minnakse kellegi teise, mitte oma partneriga. Kui kõik asjad – sõbrad, trenn, hobid – on tähtsamad kui oma elukaaslane. Seksitakse kiirustades, tavaliselt näiteks laupäevahommikuti. Ning kui vaidluses kiputakse partnerile alla jääma, „karistatakse“ teda ignoreerimisega. Ometi peaks ju elukaaslane olema viimane inimene, kellega tülitseda. Sellises suhtes käib lõputu võimuvõitlus – teisele ärategemine, oma üleoleku demonstreerimine,“ nendib Tiina Tiitus.

Kõik probleemid kooselus võimenduvad tema sõnul ajaga. „Need lähevad aastatega üha valusamaks, kuni lõpuks käib pauk ära. Vahel aga minnakse üsna vaikselt lahku. Oma suhtega tuleb siiski tegelda. Enamasti lahkumineku piiril elavad paarid seda teevadki. Ma pole kohanud oma vastuvõtul ühtegi inimest, kes läheks lahku kergekäeliselt. Nad on väga mures, ennekõike oma laste pärast.“