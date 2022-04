Miks on täiskasvanuna raske uusi sõpru leida? 

Uurimused on näidanud, et täiskasvanuna peljatakse uusi sõprussuhteid, kartes usalduse kuritarvitamist. Selles suhtes on umbusklikumad naised, vahendab veebikülg The Conversation. Teadlaste sõnul oleme täiskasvanutena endast teadlikumad. See on tihti positiivne joon, samas aga oleme teadlikumad riskidest: et meid võidakse kritiseerida või hüljata. Kui mõni sõber on meile kunagi tõsiselt haiget teinud, kardame uuele tuttavale oma südant avada.