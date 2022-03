PUTINI NAISED: millised kaunitarid on pugenud südamesse sõjakoletiseks muutunud mehele? 

Venemaa president Vladimir Putin on kuulujuttude kohaselt toonud oma perekonna enda kõrvale supervarjendisse. Miks kuulujuttude kohaselt? Sest tegelikult on tema pere maailma üks suurimaid müsteeriume. Millised naised on Putini kõrval olnud ja kes on temaga nüüd? Mitu last tal ikkagi on? Kas nad elavad praegu Siberis maa-aluses luksuslinnakus või Šveitsis suletud villas?