Marge on pärit kakskeelsest perekonnast, ema poolt on juured Venemaal ja Ukrainas, isa poolt Eestis. Marge on ligi kümme aastat tegutsenud rahvusvahelise müügi ja turunduse valdkonnas. Praegu töötab ta neljandat aastat Cleveronis, kus müüb pakiroboteid Ladina-Ameerikasse ning Kesk-Euroopasse.

„Minu suur trump on näost-näkku suhtlemine. Ma olen no bullshit tüüpi suhtumisega ja väga aus,“ ütleb Marge enesekindlalt ja lisab, et äris töötab see hästi: „Olen kokkuleppe sõlmimise pooleli jätnud kui näen, et see ei ole kliendile hea lahendus. Minu jaoks on olulised pikaajalised suhted.“

Käed rüpes istumine muutus väljakannatamatuks

Vene vägede Ukrainasse tungimise teisel päeval tegi Marge oma Facebooki seinal ingliskeelse üleskutse: „Kutsun üles oma valitsust võtma vastu ja aitama võimalikult palju Ukrainast pärit põgenikke. Kutsun üles oma vene sõpru olema meedia suhtes kriitilised. Kutsun üles oma rahvusvahelisi sõpru olema toimuva suhtes tähelepanelikud ja vaatama, mida saate Ukraina toetamiseks teha.“

Marge hing oli mures ja tahe tegutseda suur. Cleveroni kitsama tööperega annetati meeskonna arenguks ette nähtud kolme kuu raha ukrainlastele droonide ostmiseks. „Sõja kuuendal päeval ei suutnud ma end enam talitseda ning võtsin ühendust pagulasabiga ja pakkusin ennast appi,“ ütleb Marge. „Neil oligi just tarvis inimest, kes Poola piiril põgenikekeskuses koordineerimisega abistaks ja sinna ühe matkaauto viiks.“

Kiire kooskõlastus tööandjaga, lähteülesanne Eesti Pagulasabi keskusest ja juba järgmisel päeval asus Marge teele. Kaaslasteks kaks Eestis elavat ukrainlannat, kes vabatahtlikena piirile kõnekeskusesse appi minna soovisid. Esimene takistus ilmnes juba 50 kilomeetri kaugusel, kui nende matkaauto keeldus edasi sõitmast. „Me ei lasknud eesmärki silmist, tegime kiired ümberkorraldused ja järgmisel hommikul sõitsime edasi minu isikliku Golfiga,“ räägib Marge.

Umbes 20 tundi hiljem jõudsid kolm naist Poola Przemyśli linna põgenikekeskusesse, mis asub 15 kilomeetri kaugusel Ukraina-Poola piiripunktist Medyka. Piiril tegutsev organisaator Andrew Paterson tegi Margele kiire töövestluse, küsides, mida naine teha oskab. „Müün tehnoloogiaettevõttes roboteid, räägin kuut keelt, suudan end arusaadavaks teha,“ kõlas Marge vastus. „Selge, siis keskendud ühele teemale – eratranspordi turvalisus,“ andis Andrew vähem kui kahe minutiga väga konkreetse, aga samas ka väga ebamäärase ülesande.

Tallinnas elav iirlane Andrew tegutseb IT-sektoris. Ukraina piiril oli tema esialgne missioon päästa oma kolleegide peresid. Nähes toimuvat, otsustas ta pikemaks appi jääda ja temast sai kohapeal eestlaste peamine kontaktisik ja koordinaator. Andrew vahendas infot Eesti Pagulasabi kontorile ning viis kokku inimesed, kes soovisid Eestisse jõuda ja bussid, mis Eestisse suundusid.

Kõik abipakkujad ei soovi head