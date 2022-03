Lugejakiri | Kelle idiootne otsus oli valida Rahva Raamat MAAILMA parimaks raamatupoeks?! 

Kiikan kalendrisse ja vaatan, et esimese aprillini on veel veidi aega. Ometi on keegi tarkpea juba välja tulnud naljauudisega, et Viru keskuse Rahva Raamat valiti kuskil kaugel Londonis maailma parimaks raamatupoeks. Maailma! See lämbe ja rusuv kauplus, mis ei vääriks isegi Eesti parima tiitlit, kirjutab Õhtulehe lugeja Aadu.