Lapsest saati teatrit fännanud Keidy: „Loodetavasti jõuan sel aastal veerandsajanda vaadatud etenduseni.“ 

Selline oli aasta 2009: Kogutud teatripiletid on pandud raami sisse, mis annab selge ülevaate, et tol aastal sai käidud vaatamas 24 etendust, piletite eest on makstud 4006 krooni ja külastused on viinud Albusse ja Alatskivile, Tallinnasse ja Viljandisse.