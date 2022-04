HEA TEADA | Ka looduslikud õlid kaitsevad nahka päikese eest. Milline õli on aga tõhusaim?

Kas teadsid, et mitmed naturaalsed õlid sisaldavad looduslikku päikesekaitsefaktorit? See on hea info kõigile neile, kes eelistavad looduslikku kraami tehastes toodetud kaitsekreemidele.