ILUNÕU | Kevadel saavad pigmendilaigud hoo sisse - kuidas neid ennetada ja juba tekkinuist lahti saada? 

Beauty Plaza Ilusalongi kosmeetiku Kaire Riismaa sõnul tekivad pigmendilaigud tavaliselt näole, kaelale, õlgadele ja käsivartele. Seejuures on pruunid või hallikad laigud nahal kõike muud kui ilusad. „Selleks, et rääkida probleemist pigmendilaikude taga, peaks alustama pigmendist endast. Pigment ehk melaniin on naha normaalne osa, mis annab jume ja mille peamine ülesanne on kaitsta organismi liigse päikesekiirguse eest. On mitmeid tegureid, mis võivad pigmenti tootvad rakud liiga aktiivseks muuta. See tähendab, et pigment kuhjub neisse ja sellest omakorda annavadki märku tumedad laigukesed nahal.“