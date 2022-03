LOE: Vananeme edukalt 

Kui noortele tundub vananemine lõputu hääbumisena, siis tegelikkuses on sel veel teine nägu – eakate kogemuste ja tarkuste kaasamine aitab maailma palju paremaks muuta. Sellest lähtepunktist on inspireeritud ka Daniel Levitini raamat „Edukas vananemine“. Teos lahkab meid üksipulgi lahti, alates välimusest, mälust, tajust, emotsioonidest ja valust ning lõpetades meie rolliga teiste keskel. Selle kõrval ei jää puutumata ka meie enda valikute teema, näiteks toit, liikumine ja uni, millega targalt ringikäimine võimaldab aktiivne olla ka kõrges eas. Igatahes võtab raamat tulevaste aastate ees pinget kõvasti maha, sest ümber lükatakse müüt, et vananedes mälu alati halveneb. Veel kinnitatakse, et oluline pole mitte eluiga, vaid tervelt elatud iga. Praktilistest näpunäidetest, kuidas vananedes terveks jääda ja terve püsida, on kasu eakatele endilegi.