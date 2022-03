ESIMENE MAAILMAS: meeste vuntsidest valmis šikk ülikond 

Guinnessi rekordite raamatu teatel valmis eriline ülikond mullu novembris järjekordse movember-kampaania raames, millega ärgitatakse mehi vuntse kasvatama, tõstes samal ajal nende terviseteadlikkust. Pamela on öelnud, et meeste tervis on talle iseäranis hingelähedane teema, sest tema abikaasa Joe suri 2016. aastal eesnäärme- ja soolevähki.