Miks teeb huumorimeel mehe seksikaks? 

Foto: Pexels.com

Uurimused on näidanud, et kui mehel õnnestub naine esimesel kohtamisel naerma ajada, suurendab see tõsisema suhte kujunemise šansse. Ka küsitlustest on ilmnenud, et naised hindavad mehe puhul naljasoont rohkemgi kui tarkust.