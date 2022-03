ILUSÜSTIDE ASEMEL! Uudne teipimine on valutu ja mugav viis välimust noorendada – ja see tõesti toimib! 

„Kinesioteipimises pole midagi uut,“ räägib koolitaja ja kosmeetik Aune Küüt ning meenutab, et tehnika töötati sportlaste liigeste toetamiseks välja juba aastakümneid tagasi. „Sellest inspireeritud esteetiline teipimine on ohutu ja ka väga soodne kosmeetiline protseduur, mida kasutatakse täitesüstide alternatiivina,“ selgitab ta.

Teipe kasutatakse näol, kaelal, dekolteel ehk piirkondades, kus naisi kimbutavad tursed, miimikakortsud ning erinevad vanusest tingitud muutused. „Lühidalt öeldes takistab näole paigaldatud teip harjumuspärase miimika kasutamist. See on lihasmälu treening, mis aitab parandada naha elastsust ja takistab enneaegset vananemist. Pärast protseduuri on nahk taas trimmis!“ lubab spetsialist.

Kuidas see toimib?