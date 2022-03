„MÕTTEKOHT“ | Ühe depressiooni lugu: „Ma ei elanud enam. Lihtsalt eksisteerisin.“ 

Annely räägib, et depressioon on salakaval ja hiiliv haigus, mis võib välja lüüa üle öö. Seni rõõmsameelse ja aktiivse naine pöördus üle öö pea peale. „Ma ei tahtnud kedagi näha, ma ei tahtnud midagi teha, ma ei tahtnud tööle minna. Ma püsisin püsti vaid seetõttu, et teadsin, et lapsed vajavad süüa,“ meenutab naine aega, mil ta enam ei elanud, vaid lihtsalt eksisteeris. Ta ütleb, et sel ajal kadusid ta elust kõik värvid. Ning umbes nädalaga lisandusid ka paanikahood ja ärevushäire. Näiteks istus naine enne poodi minekut autos, käed värisedes roolilt tuge otsimas ja hambad plagisemas, sest ta ei suutnud autost väljuda. Viimaks unustas ta ka söömise.