VÄÄRT NÕU | Ära peida oma aknet, ravi seda! Millised on dermatoloogi soovitused?

Foto: Vida Press

„Akne ei kimbuta vaid teismelisi, see on kõige levinum ja sagedasem nahahaigus ka täiskasvanutel,“ sõnab dermatoloog dr Firas Al-Niaimi ja räägib, mida on selle mure puhul oluline silmas pidada.