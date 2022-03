„VAPRAD JA ILUSAD“ 35! Pool elu igapäevaselt sarja vaadanud Jaanika: see pakub mulle võimalust põgeneda rikaste elustiili juurde

„Vaprad ja ilusad“ on sari, mida olen vahelduva eduga vaadanud juba aastaid. Esimesed mälestused sellest on 1990ndate keskpaigast, mil seda kuueaastase plikatirtsuna koos vanaemaga vaatama hakkasin. Siis oli sari keskendunud rohkem moemajade ja kahe perekonna – Forresteride ja Spectrate omavahelisele rivaalitsemisele. Lapsena köitis mind väga kogu see glamuur, mida perekond Forrester oma moemajas pakkus.