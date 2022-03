„USSIKEELED“ | Kallis libameesõiguslane, eemalda oma punased p(r)illid ja ära lase toksilisel maskuliinsusel elu rohkem mürgitada 

Mis aga puutub meesõiguslusesse, siis selles osas on ussikeeled vägagi pardal. Punapillitajate toksiline maskuliinsus on väga inimvaenulik mõtteviis, mis justkui käsib meestel olla tundetud jõhkardid, mis sisimas ei saa olla muud kui väga valus. Meie leiame, et mehel on õigus oma emotsioonidele, kurbusele ja nõrkuselegi, sest need on vajalikud oma tegeliku sisemise tugevuse adumiseks. Mehel on õigus armastada ja hoolida ja tegelda oma lastega. Mees ei pea olema peamine elatisallikas. Mees on inimene nagu nainegi ja koos - kui nad seda mõlemad soovivad - saavad nad üksteist täiendada. Aga ei pea.