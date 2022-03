Robert Rool peatsest isaks saamisest: "Tunnen väga suurt elevust! uudisest teadasaamine oli ülimalt rõõmus hetk." 

Pärast Paide ühisgümnaasiumi lõpetamist Tallinnasse tulles kannustas Robertit (31) tagant suur unistus esimesel võimalusel kohe jalg mõne raadio- või meediamaja ukse vahele saada. Uljas nooruk võttis CV pihku, astus bussi peale ja sõitis läbi linnas asuvad raadiotoimetused. Ikka selleks, et sirge seljaga küsida peatoimetajatelt endale tööd. „Olin täiesti kindel – nad kõik ootavad just mind. See illusioon muidugi purunes kiiresti,“ lausub homne sünnipäevalaps lõbustatult.