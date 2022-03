AVESTA 24-30.03 | Müstilised õpetused igaks päevaks: mida lubavad nähtud unenäod, milliseid värvi riideid kanda? 

Kuu kaotab oma kuldsest kettast päevhaaval ümarust ja reedeks on jäänud taevasse Kuust vaid pool mis end lõpuks õhukeseks sirbiks kahandab. Kahaneva kuu aeg toimib omamoodi pidurina ja see on aeg, mil ei pea muretsema väikeste liialduste pärast. Organism omandab sel ajal aineid aeglasemalt ja kehakaal naljalt ei tõuse. Siiski on selle faasi ajal mõistlikum söögiga piiri pidada, sest kahanev Kuu soosib kärpimist, taandumist ja hajumist. Seda saab tõlgendada mitmekülgselt, alates rasvkoest kuni nahaprobleemideni.