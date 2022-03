„MÕTTEKOHT“ | Karolin Tsarski: "Naudinguta seks lõhub naist nii vaimselt kui füüsiliselt" 

„Seksuaalenergia on elu allikas ja kui see voolab, on ka kõik muu elus toidetud. See tähendab suuremat enesekindlust, head paarisuhet ja ka korras tervist,“ räägib värskes Naistelehe podcastis Mõttekoht teadliku seksuaalsuse koolitaja ja nõustaja Karolin Tsarski, et naiste seksuaalsele naudingule on oluline senisest rohkem tähelepanu pöörata.