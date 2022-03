TÕELINE HUUMOR! Igapäevaelu üle nalja viskavad mutikesed Mahva ja Lonni on Lõuna-Eestis suured staarid 

Iiril (46) ja Astridil (50) sündisid Loreida ja Mahvalda tegelaskujud juhuslikult kuue ja poole aasta eest. Kärevere külapäevadel väljakuulutatud piirkonna ajaloo loeng jäi möödarääkimiste tõttu ära ja päevajuhiks valitud Astridile suruti pihku virn raamatuid lootuses, küllap too asja ära teeb. Naine punnis vastu väitega, et olles ise mujalt pärit, käib see üle jõu. Ent pakkus selle asemel välja nalja või etenduse.