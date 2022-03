Lugejakiri | Hirm nahas: võtta ämm enda juurde elama või mitte?! 

„Äi suri ära, misjärel ämm jäi üksi teise Eesti otsa elama. Elas aasta ära, aga hakkas end väga üksikuna tundma. Meie ka maale väga elama ei kippunud. Mõneti just laste trennide ja koolide tõttu. Tuligi arutlusele, et jätta ämma ja äia elamu suvilaks, aga tuua ämm meie juurde. Korraks mõtlesime, et ostaks ämmale korteri, aga hinnad on ikka päris kõrged. Ja oma kodutalu ei taha ka ämm müüa. No siis ei olegi väga valikut, kui tuleb meie juurde,“ kirjutab Merike.