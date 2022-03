„USSIKEELED“ | Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kui uus seksisümbol – mis on tema fenomeni taga? 

Ta ei ole klassikaline macho. Netist leiab klippe, kus ta tantsib stilettodes ja liibuvates riietes. Ta on osalenud Ukraina tantsusaates. Need ei ole Venemaa riigipea Vladimir Putini amforaotsimised või palja ülakehaga kalastamised.

Julmal moel on see rahulik enesekindlus, raskes olukorras iseendaks jäämine, oskus rääkida lihtsal moel, visata vahel isegi nalja saanud maailmas vägagi populaarseks. Miljonid naised on sotsiaalvõrgustikes nentinud, et kas on väga ebakohane õhata selle mehe järgi.

Ei ole. See on märk, et klassikaline toksiline maskuliinsus, kus mees peab olema tundetu julm kivimürakas, on viimaks ometi läbi saamas. Et raskes ajas on ongi kangelased pealtnäha tavalised inimesed, mehed, kes ei häbene enda tundeid, saavad aru huumorist ja sellest, kuidas raskes olukorras rääkida otse südamesse.