TAHAD TEADA, KAS TA SIND IKKA IGATSEB? Need 7 märki näitavad, et su eks ei ole sinust ikka üle saanud

Foto: Trung Nguyen / Pexels

Pikaajalise suhte lõpetamine toob endaga kaasa väga palju erinevaid ja keerulisi tundeid. See on justkui leinaperiood, mille puhul iga inimene reageerib omamoodi. On päevi, kus sa võid oma endist kallimat meeletult igatseda ja ka hetki, kus sinus voolab tema vastu meeletu viha. Kuidas see suhe ka ei lõppenud, võid sa siiski mõelda, kas tema on edasi liikunud või igatseb sind endiselt.