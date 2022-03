Kas seksipaast teeb elu tõesti paremaks? 

Seksiekspert Ness Cooper kinnitab, et meeste jutt sinistest munadest ei vasta tõele ja mõneks ajaks võib orgasmidest tõesti loobuda. Kuid väited, et seksipaast aitab kaasa keskendumisele ja soodustab viljakust, on Cooperi sõnul kummutatud. Kui inimene peaks kahtlustama, et teda valdab seksisõltuvus, võib seksist hoidumine tõesti tema probleeme valgustada. Kuid seksipaast pole kindlasti mingi puhastusmeetod, toonitab Cooper. „Seks ei tee sind räpaseks. See pole mürkaine, mida tuleks kehast välja ajada. Paljudes suhetes on seks läheduse tähtis osa ning sellest loobumine võib hingesidemele halvasti mõjuda.“