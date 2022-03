Suhted Avameelne usutlus mehega, kes meelitab naisi kui liimipaber kärbseid: „Üks naine oli alles voodis, kui teine juba ukse taga kloppis!“ Kristiina Tilk , täna 22:30 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

JÄRJEKORD! Ülo tunnistab, et ei ole täpset arvestust pidanud, kui mitme naisega ta vahekorras on olnud, kuid julgelt saab ta öelda, et see number jääb saja ringi. „Üks naine oli alles voodis, kui teine juba ukse taga kloppis!“ Foto: Leo Lätti