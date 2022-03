FLIRDIKUNSTI KÕRGKLASS: mitmest pilgust piisab, et oma huvist märku anda? 

Raamatu „How We Do It: How the Science of Sex Can Make You a Better Lover“ („Kuidas me seda teeme: kuidas seksiteadus võib sinust parema armastaja teha“ autor Dutton rääkis naisteajakirjale, et oma huvi demonstreerimiseks tuleks huvipakkuva isiku poole vaadata kolm korda. Kindel nõks on lasta pilgul kaheks-kolmeks sekundiks tema silmisse pidama jääda. (Mitteromantiline pilk kestab keskmiselt 1,18 sekundit.)