„MÕTTEKOHT“ | "Surma aktsepteerides on võimalik elada õnnelikumalt"  

Isiklikud kogemused on need, mis panid Meelit looma MTÜ Kuula leinajat ning alustama leinajate toetamist. Tema sõnul ei tähenda lein ilmtingimata vaid kalli inimese kaotust, see võib tekkida ka lemmiklooma või endise elu kaotuse puhul, samuti pärast suhte purunemist. Kuid olgu põhjus, milline tahes – inimese toetamine sel ajal on oluline. „Ka praeguses sõjakontekstis räägitakse, et tugi, mida inimene saab kriisi ajal, on kõige olulisem – see määrab, kuidas ta järgmisel aastal toime tuleb,“ lausub Meeli.