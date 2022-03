USKUMATU! Perevägivalda peetakse mõnikord elu paratamatuks osaks  

Foto: Anete Lusina / Pexels

Eelmise aasta lõpus Eesti inimeste seas läbi viidud uuringust selgus, et 90 protsenti inimestest mõistab hukka olukorra, milles mees teeb naisele haiget. Samas kümnendik arvas, et vahel on kahjuks paratamatu, kui naine teeb mehele haiget. Üllatavaid tõdemusi tuli uuringust välja teisigi.