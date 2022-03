LUGEMISSOOVITUS | Lihtne ent põletav – erootiline romaan, kus kirge jagub igale leheküljele 

Teinekord on hea, kui pärast väsitavat päeva on raamaturiiulist haarata mõni kergem lugemine. Ent on oht, et pisikesest lõõgastuspausist saab mitme tunnine lugemine, kuniks raamatu tagakaas sulgub. Just selline on erootiline romaan „Särisev side”.